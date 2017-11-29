NASA отметило странную смену сезонов на Марсе

NASA при помощи аппарата HiRISE продолжает наблюдать за кратерами Марса, которые рассказывают учёным о смене погоды на планете.





В 2010 году агентство публиковало похожие снимки и тогда учёные отметили, что смогли пронаблюдать за сменой холодной погоды на Марсе на тёплую. В этом году новые снимки показали странную активность. Завораживающие фотографии оврагов на песчаных дюнах Марса, подобные снятым у кратера Матара, демонстрировали NASA повышенную активность за последние 10 лет.





Новые фото орбитального аппарата показывают морозные участки вокруг двух оврагов, которые ранее были активны. Однако за этот год учёные не обнаружили новых потоков, что они пока никак не объясняют. NASA уверяет, что будет следить за активностью смены сезонов на Марсе, атмосфера которого почти полностью состоит из углекислого газа. Но незнание учёных того, как атмосфера планеты взаимодействует с ней же, не позволяет чётко спрогнозировать «поведение» погоды на ней.