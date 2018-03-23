Страшная болезнь заставляет людей не только забывать, но и убивать любимых

Учёные предупреждают о возможном заболевании, из-за которого люди считают, что их близкие люди двойники. Навязчивая идея может заставить больных не только забыть, но и убить возлюбленного.

Кэрол Берман рассказала свою печальную историю. Она прожила 0 лет в браке с её мужем адвокатом Марти Берманом. Однако к 74 годам жизни мужчина начал не признавать жену, считая, что она злой двойник любимой.

Кэрол сообщила, что её муж стал жертвой синдрома Капграса.

Этот синдром заставляет людей думать, что их возлюбленные и близкие заменены идентичными дубликатами. В лучшем случае больной не признаёт родных, а в худшем и вовсе может убить. Например, в одном из отчётов шла речь о пациенте, который обезглавил своего отца «робота», чтобы найти батарейки в голове. А в 2014 году описываются два случая, когда мужчины с синдромом Капграса убивают своих матерей.

Кэрол считает, что её муж заболел из-за его слабоумия Льюиса, которое убило его отца. Это состояние является наиболее распространенным типом деменции после болезни Альцгеймера, что вызвано аномальным накоплением в мозге белков, называемых телами Леви.

Учёные пока не нашли эффективного лечения синдрома Капграса, однако для улучшения состояния больного есть терапевтические беседы и антидепрессанты. Однако специалисты предполагают, что причиной синдрома являются повреждения участков мозга, которые они сейчас исследуют.