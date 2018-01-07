Учёные рассказали, почему случаются припадки у больных аутизмом

Учёные исследовали причину того, что вызывает припадки у больных аутизмом. Они обнаружили, что это происходит из-за особого гена, который мутирует при наличии данного заболевания.

Данное заболевание чрезвычайно распространено среди детей. Аутизмом болеет один ребёнок из 68, а это очень высокий показатель. Болезнь нарушает коммуникативные навыки человека, из-за чего ему становится тяжело взаимодействовать с людьми. У каждого третьего ребёнка-аутиста случаются припадки. Учёные решили исследовать эту проблему. Им удалось найти ген, который вызывает припадки, однако механизмы его работы остались неизученными.

Мутация уменьшает проводимость нейронов, тем самым вызывая замедление реакции. Судороги возникают из-за того, что происходит сбои в скорости передачи информации между клетками головного мозга. Результаты исследования могут помочь при выборе медицинских препаратов или специальных методик лечения. Лекарство, которое предложили учёные, является наркотиком, но в малых дозах оно имеет положительное воздействие.