Сексологи объяснили популярность трансгендерных секс-кукол

Универсальные куклы для секса, которые имеют как мужские, так и женские половые признаки, все больше набирают популярности во всем мире. Опытные сексологи смогли найти логическое объяснение такому феномену.

Американский сексолог Сари Купер считает, что внезапный рост популярности на трансгендерные секс-куклы является прямым результатом того, что современные гетеросексуальные мужчины и женщины приветствуют разнообразие в своей сексуальной жизни. По словам эксперта, очень часто супружеская пара покупает одну куклу-трансгендера для одновременного удовольствия обоих партнеров.

Также Сари Купер утверждает, что иногда мужчины, после просмотра фильма для взрослых, могут порепетировать новые позы на сексуальной игрушке, а потом уже удивлять свою вторую половинку.