На орбите Земли хотят создать музей

Учёные из Великобритании заявили, что необходимо прекратить уничтожение объектов, которые бывали в космосе, но теперь их не используют. Они предложили объединить их и сделать музей на орбите Земли.

Первым и самым главным экспонатом в музее станет телескоп «Хаббл». К нему давно не прикасалась рука человека. Последний раз это было в 2009 году во время запланированных ремонтных работ. По заявлению учёных, в настоящий момент невозможно до него добраться. Ожидается, что в 2030 году его детали и аппаратура будут изношены и сам телескоп сгорит при входе в атмосферу. Однако астроном из Великобритании Стюард Эвс разработал вариант, при котором можно использовать «Хаббла».

Он предложил создать специального робота, который будет следить за телескопом и поддерживать его в рабочем состоянии, а также поднимать и опускать на определённую высоту. Астроном также порекомендовал запустить в космос камеру вокруг «Хаббла», чтобы она транслировала видео для различных музеев истории космоса и для VR-шлемов. Если инициатива получит одобрение, то инженерам придётся создать и робота-уборщика, который будет избавляться от скопившегося мусора вокруг телескопа.