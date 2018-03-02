51% населения не используют презервативы, считая невозможным забеременеть

Учёные из Института имени Кинси провели опрос среди пар относительно половых актов. Треть опрошенных полагает, что возможность забеременеть сводится к минимуму в определенные дни месяца, из-за чего пренебрегает средствами контрацепции.

Исследования американских учёных показали, что 51% пар не используют презервативы во время полового акта в тот период, когда полагают, что шансы на беременность равны нулю. Опрошенные отметили, что не переживают на счет последствий в виде ребёнка, так как это исключено.

Специалисты рассказали, что при этом треть от всех участников опроса не задумывается о возможности заражения заболеваниями, передающимися половым путём. Это не вызывает у них опасений не смотря на то, что использование презервативов является самым действенным средством профилактики.

Учёные обеспокоенны подобным подходом к половым актам. Они рассказали, что возможность забеременеть остается в любой из дней, вне зависимости от календаря. Специалисты отмечают, что сперма способна сохранять активность на протяжении недели, это полностью исключает невозможность появления ребёнка в будущем.