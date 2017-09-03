Врачи рассказали всё, что взрослым нужно знать о лихорадке

Лихорадка у детей всегда требует немедленных действий из-за неспособности их иммунной системы бороться с тяжёлыми вирусами. Но что делать в этом случае взрослому знают не так много человек.





Врачи настоятельно рекомендуют в период лихорадки следить не только за динамикой температуры тела, но и за другими признаками серьёзной проблемы. То есть если лихорадка сопровождается ознобом, потоотделением, сыпью, потерей аппетита и сильной слабостью, значит необходимо срочно обратиться к врачу.



Также врачу следует сообщить всё, что происходило с человеком за время лихорадки. Лихорадка не считается нормой, если она появилась после операции, возращения из другой страны и после начала приёма новых лекарств. С этим также нужно идти в больницу. В общем, температура и сопровождающие её симптомы не должны вызывать беспокойство у взрослого до 37,7 градусов. С температурой 39,9 заниматься самолечением строго запрещается.