Израильские учёные нашли способ лечения болезни Паркинсона

Учёные из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) изучили процесс развития болезни Паркинсона и могут предложить способ её лечения. Об этом пишет Journal of Neuroscience.





Известно, что при развитии болезни Паркинсона исчезают особые клетки головного мозга, отвечающие за выделение дофамина. Их называют дофаминергическими нейронами. Ранее учёные предложили способ их секреции при помощи стволовых клеток, но результат оказался недостаточным даже для улучшения самочувствия больного.



Исследователи из Израиля капнули глубже и обнаружили, что для эмбрионального развития этих нейронов необходим белок BMP5/7. И внутриклеточный сигнальный белок SMAD1 также играет важную роль в этом процессе. В данный момент учёными разрабатываются клетки для трансплантации при болезни Паркинсона. И новые сведения израильских коллег помогут ускорить процесс и уменьшить риски отторжения и нарушения, с чем постоянно сталкивались исследователи до этого. Прогнозируемый успех оценивается высоко.