Учёные: «Умные» города лишат людей приватности

Специалисты из Университета Ковентри в Англии Сара Дегли-Эспости и Сирадж Ахмед Шейх заявили, что «умные» города лишат людей приватности. Результаты исследования были опубликованы в The Conversation.

В современных городах становится всё больше девайсов, которые получают, собирают и передают данные. Это как смартфоны, так даже светофоры, а иногда и мусорные баки. Все они предоставляют информацию, которая используется для создания новых товаров и услуг, что даёт возможность сделать города ещё более пригодными для жизни. Однако, по мнению экспертов из Университета Ковентри, это также создаёт угрозу для приватности, как сообщает HotGeo.

В современном городе уже невозможно что-то сделать без того, чтобы кто-то об этом не узнал. С развитием технологий и наполнением гаджетами, «умные» поселения и вовсе будут способны знать о месте нахождения каждого человека, а также том, чем он в конкретную секунду занимается. Усугубляется положением привычкой выкладывать многие данные в социальные сети. Эксперты полагают, что в будущем из-за зависимости от технологий, а также интернета люди окончательно потеряют индивидуальность, в угоду своему комфорту забывая и о собственных правах.