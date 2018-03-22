Обнаружено влияние вируса Зика на мозг

Недавние исследования в Университете Пердью в Индиане показали, какое влияние оказывает вирус Зика на мозг человека. Глава исследовательской группы, нейролог Донна Фекте, утверждает, что это поможет в разработке эффективного метода лечения заболевания.

Эксперименты с действием вируса проводились на куриных эмбрионах. Донна Фекте, описывая ход эксперимента, говорит, что вирус был занесен в центральную часть мозга. Именно этот отдел страдает у человека при заболевании. Но, при поражении мозга эмбриона, вирус Зика не распространился равномерно. Напротив, были видны очаговые участки, названные условно «горячими точками».

Теперь осталось доказать, что аналогичные свойства проявятся и при воздействии на мозг человека. Вирус Зика опасен своими осложнениями и сопутствующими заболеваниями, микроцефалией и синдромом Гийена-Барре. Поэтому так важна разработка новой терапии. Кроме того, результаты исследования улучшат тестирование на наркотики.

В заключение, ученые отмечают, что вирус Зика не воздействует непосредственно на большинство клеток мозга, а разрушения происходит только из-за повреждения «горячих точек».