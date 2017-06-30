Учёные: Фастфуд уничтожает полезные кишечные бактерии, что приводит к ожирению и артриту

Команда учёных Медицинского центра Университета Рочестера под руководством доцента Майкла Зускика повела исследование на мышах и обнаружила связь между фастфудом, кишечными бактериями и артритом.





Ранее учёные уже проводили не одно исследования для выяснения причины появления остеоартрита у людей. Команда специалистов из Рочестера также занялась этой проблемой и выяснила интересную деталь. Прежде врачи были уверены, что исчезновение хряща в суставах происходило у полных людей из-за большого давления на них. Однако новое исследование гласит, что к этой проблеме причастны кишечные бактерии.



Эксперимент был проведен на двух группах мышей, одну из которых 12 недель кормили стандартным фастфудом. Их организм перестал получать известные добавки для йогурта – бифидобактерии. Позднее отсутствие этих организмов совпало с изменением в коленях животных: учёные обнаружили остеоартрит с разрывом мениска. Более активно эта проблема развивалась у мышей с ожирением. Примечательно, но возвращение к нормальной диете несколько улучшило болезненное состояние, хотя некоторые мыши остались с избыточным весом. Следующий этап учёные обозначили исследованиями с людьми с ожирением, диабетом и возрастным остеоартритом.