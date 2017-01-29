Эксперты рассказали о влиянии черепно-мозговых травм на личность человека

Эксперты из Бангор Сити (Университета в Бангоре) в Британии рассказали о влиянии черепно-мозговых травм на личность человека. По словам ведущего автора Линн Роулэндс, изменения могут быть кардинальными. Исследование было представлено в The Conversation.

Ранее предполагалось, что какая бы травма мозгу нанесена не была, человек может только что-то забыть, но его личность не изменится. Однако эксперты из Бангор Сити утверждают, что всё-таки влияние на характер есть. Известно много случаев, когда такое было, как сообщает HotGeo.

Например, в 1848 году некий строитель железной дороги получил травму во время взрыва скалы. Был повреждён участок префронтальной коры головного мозга. Мужчина выжил и постепенно выздоровел, однако изменился его характер. Если ранее это был воспитанный, умный и спокойный человек, то теперь начала проявляться агрессия, грубость и безответственность. Он даже стал женоненавистником и растерял всех друзей. Было такое и у фотографа, пострадавшего в 1860 году после аварии дилижанса. У него также повредилась префронтальная кора, что привело к полной неуравновешенности в дальнейшем. Фотограф даже оказался способен на то, чтобы выстрелить в любовника жены.

Исходя из этих и других известных случаев, специалисты отмечают, что личность человека измениться может – если повредится префронтальная кора головного мозга. В настоящее время эксперты из Бангор Сити занимаются разработкой программы BISEP, предполагающей групповую терапию для пострадавших от черепно-мозговых травм. Она должна научить таких людей лучше управлять своими эмоциями.