Учёные: Псориаз и артрит могут увеличить риск инсульта и сердечного приступа

Учёные из Университета в Суонси в Британии заявили, что псориаз и артрит могут увеличить риск инсульта и сердечного приступа. По словам ведущего автора Роксанны Кукси, особенно опасен воспалительный артрит. Исследование представили в The Conversation.

Эксперты отмечают, что в Британии артрит – основная причина наступления инвалидности. Боль и воспалительные процессы в суставах поражают людей разных возрастов, вынуждая их постепенно отказаться от работы или увлечений. Специалисты из Университета в Суонси решили проверить, какое влияние это заболевание оказывает на органы. Было обнаружено, что люди с ревматоидным и псориатическим артритом чаще имеют проблемы с кожей и сердцем, как сообщает HotGeo.

В дальнейшем учёные уделили больше внимания именно псориатическому артриту. Это заболевание, объединяющее артрит и псориаз. Эксперты выяснили, что именно такая совмещённая болезнь плюс воспалительная форма первой её части наиболее сильно влияет на сердце. Однако они подчёркивают, что действует это в совокупности и с другими факторами. Так, людям с таким диагнозом категорически запрещено курить и переедать, иначе риск сердечного приступа и инсульта повысится.