Очевидцы в Лос-Анджелесе обнаружили треугольный НЛО

На оживленной автостраде на территории Лос-Анджелеса очевидцы с ужасом наблюдали в ночном небе треугольный НЛО. Видео с инопланетным кораблем опубликовали на просторах Интернета.

Один из американцев сообщил местным уфологам, что на днях столкнулся с настоящим НЛО, который пролетал над 110 автострадой. Многие автомобилисты стали останавливать свои транспортные средства, чтобы собственными глазами увидеть инопланетное явление. Очевидцы были шокированы НЛО и заявили, что впервые столкнулись с подобным объектом.

Видеоролик с кораблем инопланетян треугольной формы попал в соцсети, где его массово стали обсуждать интернет-пользователи. Многие юзеры сошлись на мнении, что в небе летел беспилотник.