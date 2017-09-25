Британские учёные рассказали, как холодильники убивают своих владельцев

Исследование, проведённое в рамках программы BBC One's Rip Off Britain учёными Университета Кардиффа, доказало, что холодильники являются очень опасными для своих владельцев.





Речь не идёт о догадках физиков о том, что холодильники распространяют некое опасное излучение. Смерть может наступить из-за страшных бактерий и безразличия самих владельцев техники. Несмотря на разное отношение к уборке, бактерии являются опасными для всех типов холодильников вне зависимости от их конструкции и производителя.



Из-за частого открывания дверцы внутрь попадают убийственные элементы, а необходимая для правильного хранения продуктов температура восстанавливается долго, о чём пишет «ВладТайм». В ходе эксперимента учёные заметили, что при обычном использовании холодильника температура на верхней полке была 12 градусов Цельсия, а на средней – 5. Притом, что норма – от 3 до 5. Спасение специалисты предлагают владельцам найти самим, а именно – приобрести специальный термометр, который поможет регулировать температуру внутри холодильника.