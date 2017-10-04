Технологии для изучения Марса помогут диагностировать рак у людей

Ученые из Великобритании придумали, как можно приспособить технологии для изучения территории Марса на благо человечеству. Теперь роботы будут не только оценивать снимки с Марса, но и диагностировать рак у людей.

Метод машинного обучения для оценки изображений кратеров и дюн Марса, разработанный в Манчестерском университете, теперь адаптирован, чтобы помочь ученым диагностировать стадии опухолей. Дело в том, что при использовании обычных статистических методов может быть трудно оценить качество лечения онкобольных людей.

По словам ученого Джеймса О'Коннора, технологии, которые рассчитаны для изучения Марса, позволят совершить четырехкратное увеличение опухоли, чтобы определить точную стадию рака и выяснить эффективность противораковой терапии.