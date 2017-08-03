Секреты долголетия паука-старожила были обнаружены в Австралии

Исследование, опубликованное в Pacific Conservation Biology, называет 43-летнего паука из вида Giaus Villosus, который недавно умер в ходе исследований, самым старым пауком на планете. После его смерти «титул» перешел к 23-летнему тарантулу, найденному в Мексике.

Главный автор исследований - Леанда Мейсона является аспирантом Школы молекулярных и биологических наук в Университете Кертина. Она утверждает, что циклокосмия или «паук люк» была ранее не так изучена, и проводимые опыты смогут открыть больше информации об их продолжительности жизни. Исследования показали, что найденный паук – самый старый в своем виде из когда-либо зарегистрированных. Результаты изучения причин такого долголетия также способствует дальнейшему изучению поведения популяции.

Впервые подобные исследования проводились Барбарой Йорк в 1974 году, когда за популяцией пауков наблюдали больше 42 лет в западной Австралии. Тогда опыты показали, что секрет долголетия «паука люка» кроется в особенном строения тела и низком уровне метаболизма.