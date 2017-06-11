Ученые назвали 5 простых правил, которые продлят жизнь

Согласно новому исследованию, проведенному под руководством ученых из Гарварда, всего пять простых правил способны продлить жизнь человеку. Новые данные ученых были размещены в издании Circulation.

По словам специалистов из Гарвардской школы общественного здравоохранения, человеку, который мечтает стать долгожителем, стоит освоить всего 5 простых привычек, а именно здоровое питание, регулярное питание, поддержание здорового веса тела, не употребление слишком большого количества алкоголя и отказ от курения.

Именно такие правила помогут добавить дополнительных несколько лет к ожидаемой продолжительности жизни. Исследования показали, что те люди, которые придерживались данный правил на 82 процента реже умирали от сердечно-сосудистых и онкологических смертельных заболеваний.