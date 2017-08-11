Представлен "умный" комод, который поможет людям одеваться

Специалисты разработали устройство, позволяющее упростить уход за людьми с умственной отсталостью. «Умный» комод поможет одеться без посторонней помощи, осуществляя контроль и давая подсказки.

Специалисты отмечают, что некоторым может показаться бесчувственной попытка заменить человеческую помощь устройством. Но они уверены, что это может принести много пользы, как для людей с умственными расстройствами, так и тем, кто о них заботится. «Умный» комод будет полезен в медицинских учреждениях, где на одного опекуна приходится несколько человек. Также это поможет больным чувствовать себя несколько уверенней, когда они смогут сделать что-то самостоятельно.

«Умный» комод состоит из пяти ящиков и закреплённого сверху планшета, который помогает одеваться и осуществлять контроль. При использовании устройство показывает изображение, подсказывая, как стоит надевать тот или иной предмет одежды. Подсветка ящиков покажет, какой из них необходимо открыть, а также сохраняет последовательность, чтобы ботинки не были одеты раньше брюк или другие подобные моменты. При затруднении «умный» комод вызовет опекуна для дальнейшей помощи.

На данный момент создан только прототип, и специалисты продолжают совершенствовать устройство, расширяя функционал.