Космонавт Антон Шкаплеров показал снимок Минска из космоса

Антон Шкаплеров часто публикует снимки городов, сделанные на орбите Земли. В этот раз российский космонавт показал, как выглядит Минск с непривычного ракурса.

«Минск, встречай! Мы пролетаем над тобой», - с таких слов Антон начал свою публикацию. На фотографии показана столица Беларуси с орбиты Земли. Он спросил своих подписчиков о том, проживают ли они или их родственники в этом городе. Шкаплеров предложил показать им эту фотографию, чтобы они смогли посмотреть на Минск по-другому. Вторая часть текста публикации представлена на английском, в ней он постарался объяснить, что на снимке тем, кто не знаком со столицей Беларуси.

Подписчики Антона с радостью встретили публикацию, даже те, кто проживает в других городах и странах. Взгляд на города и архитектурные сооружения с борта МКС заставляет смотреть на них несколько иначе. Космонавт часто публикует снимки населенных пунктов и известных мест, над которыми пролетает. В комментариях подписчики просят показать их родные города, если у Шкаплерова будет возможность это сделать.