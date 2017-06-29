Ученые нашли различие в мозге танцора и музыканта

Ханна Пойконен из Департамента по исследованиям мозга в Хельсинском университете в своей докторской диссертации разработала методы, которые помогли понять процессы, происходящие в головном мозге танцора. Также ученый сделала сравнительный анализ музыкантов и танцоров с людьми, не проявившими себя в этих областях.

Испытуемые должны были просматривать запись пьесы, в то время как к их голове были подключены датчики, отслеживающие активность мозга. Результаты наблюдения показали, что мозг музыканта и танцора реагировал гораздо активнее, чем у контрольной группы. Например, такую реакцию вызывали резкий перепад в мелодии или необычный танец. Специалист отметила примечательный факт того, что мозг ловил такие изменения задолго до того, как человек их осознавал, значит, у них выработался определенный рефлекс. Мозг танцоров был более развит в восприятии низких частот, и у него наблюдалась повышенная активность в слуховой и моторной коре, а также областях, связанных с эмоциями и памятью.

Как отмечают ученые, это важно для синхронизации между полушариями мозга. Полученные данные будут использованы для разработки терапии от болезни Паркинсона, слабоумия, аутизма и болей.