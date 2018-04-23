В США очевидцы сняли на видео два загадочных НЛО

На территории США очевидцы ночью на камеру мобильного телефона зафиксировали в небе два загадочных светящихся объекта. По словам американцев, они стали свидетелями настоящих НЛО.

Стало известно, что на территории американского штата Иллинойс очевидцы над крышей собственного дома увидели два ярких объекта. Американцы смогли также зафиксировать НЛО на видео и опубликовать в глобальной сети. Теперь уфологам предстоит изучить видео и дать точный ответ, что же за объекты виднелись в ночном небе.

На видео можно услышать, что НЛО издают звук мотора и не спеша перелетают по небу. Очевидцы заявили, что впервые в жизни столкнулись с подобным инопланетным явлением.