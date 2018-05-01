Ученые выяснили, какие люди чаще других болеют шизофренией

Группа учёных из Великобритании с большой точностью определили, какие люди чаще других болеют шизофренией и сталкиваются с депрессией. Об этом передают зарубежные СМИ.

Согласно последним данным исследования ученых из Королевского колледжа Лондона, биполярное расстройство, депрессия и шизофрения развиваются чаще у людей, имеющих творческие способности. Именно креативные люди рискуют больше других сойти с ума или страдают от затяжных депрессий.

Ранее уже было обнаружено, что мозг творческих людей работает иначе, нежели мозг среднестатистического человека. Однако теперь британские исследователи выяснили, что ещё творческие личности более подвержены риску проблем с психическим здоровьем.