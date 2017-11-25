Учёные: Приём антибиотиков младенцами влияет на эффективность прививок

Специалисты из Южно-Австралийского исследовательского института в Аделаиде (SAHMRI) заявили, что приём антибиотиков младенцами влияет на эффективность прививок. По словам ведущего автора Дэвида Линна, из-за таких препаратов прививки иммунной системе ребёнка помогают слабее. Исследование опубликовали в Cell Host & Microbe.

Из-за антибиотиков меняется ответ иммунной системы на прививки. Такие выводы были сделаны после исследований, проведённых на мышах. Дело в том, что антибиотики на бактерии в кишечнике, которые помогают иммунной системе стать прочнее. Из-за этого реакции на прививки против менингита, пневмонии, туберкулёза и коклюша более слабые, как сообщает HotGeo.

Дэвид Линн отметил, что причина не в прямом влиянии, а в том, что аномальная микробиота повторно колонизируется после воздействия антибиотиков. Потому учёный порекомендовал не пытаться лечить младенцев антибиотиками.