Британский историк несколько месяцев исследовал свидетельства НЛО в Восточном Йоркшире

Историк Майк Ковелл на протяжении нескольких месяцев изучал информацию о пришельцах, замеченных в Восточном Йоркшире. Он собрал множество фактов, свидетельствующих о появлении НЛО.

Свидетельства о столкновении с внеземными цивилизациями привлекли внимание историка неспроста. Начиная с 2008 года в Национальный архив Великобритании начал разглашать данные о НЛО. В опубликованных файлах были тысячи документов, повествующих о столкновениях жителей города Халл и Восточного Йоркшира с пришельцами. Ковелл отсортировал полицейские отчеты, показания свидетелей, газетные вырезки и множество других свидетельств, таких как карты или фотографии.

Множество историй, с которыми столкнулся историк, рассказывали о капитане Уильяме Шаффере, самолёт которого разбился в Северном море. Две различные газеты связали инцидент с инопланетянами. Джун Купер рассказала, что видела в небе огни, которые принадлежали НЛО. Она связала этот факт с крушением Шаффера. Купер считала, что видела, как пришельцы сбили его самолёт над побережьем Фламбора.