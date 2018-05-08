Учёные создали уникальный фильтр по примеру медовых сот

Медовые соты вдохновили учёных Научно-технологического университета имени короля Абдулы на создание многофункционального фильтра, которому пока нет равных.

Специалисты уже смоделировали трехмерный пористый материал. Процесс был быстрым и довольно простым, что позволило создать метод разработки селективных фильтров, которые в конечном итоге могут быть использованы для удаления загрязняющих веществ или вирусов. Уникальность этих сот состоит в гибкости, большой площади и выборке веществ, которые необходимо «отсеять».

Они использовали блок-сополимер PS-b-PtBA, различные концентрации которого объединили с растворяющими смесями. Затем они испаряли образцы в течение разных промежутков времени, чтобы способствовать созданию и росту полостей с высокопористыми соединительными стенками. Примечательно, что весь процесс занял менее 5 минут, а область применения материала почти безгранична. Но специалисты планируют начать с фильтрации вирусов.