Японские ученые придумали дезодорант, который неделю защищает от пота

Опытные косметологи и ученые разработали уникальный кремовый дезодорант. Особенностью нового средства гигиены является то, то он защищает от пота на протяжении недели.

Японские специалисты прилагают человечеству испытать новый дезодорант, который выполнен в виде крема. Представители косметической фирмы Quick Beauty проинформировали, что новое средство способно ровно неделю защищать человека от пота. По словам ученых, дезодорант водоустойчив, а потому не смывается с участков тела.

Средство не имеет запах и отлично справляется с причинами возникновения неприятного запаха у человека. Другими словами, новый дезодорант не маскирует неприятный запах, а не позволяет ему появиться изначально.