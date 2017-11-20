В Канаде скончался известный натуралист и «друг» медведей Чарльз Рассел

Новатор в области «общения» человека и медведя Чарльз Рассел ушёл из жизни 7 мая в Калгери, Канада. Значимый период его исследований прошёл в России.

Натуралист, фотограф, новатор и просто «друг» всех медведей прославился критикой отношения людей к косолапым. Чарльз Рассел не был учёным в привычном смысле слова: «Мне всё равно, сколько медведь проходит за день и сколько пищи он съедает», - говорил он в интервью. Рассел пытался уверить всех исследователей, что медведи – это умные и социальные животные. При первой встрече они не принимают человека за угрозу.

Напасть на людей медведь может только в том случае, если они первые проявят агрессию. В таких условиях сорвалось несколько экспедиций, когда некоторые её участники брали с собой средства защиты, чем психологически были готовы к схватке. Особенно Чарльз Рассел страдал от коррумпированной системы России и браконьерства на Камчатке. Однажды в эксперименте, проходящем в несколько этапов, по возвращению в камчатские леса он обнаружил всех «подопытных» медведей убитыми российскими браконьерами, которые также оставили ему предупреждение из органов животных. Чарльз Рассел умер в 76 лет из-за послеоперационных осложнений.