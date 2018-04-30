Ученые выяснили, как рыбные блюда могут продлить человеку жизнь

Группа американских исследователей выяснила, что рыбные блюда способны значительно улучшить здоровье человека и даже продлить жизнь, однако нужно знать, как рыбу стоит правильно употреблять. Результаты исследования были опубликованы в журнале Circulation.

Ученые из Американской кардиологической ассоциации утверждают, что употребление рыбных блюд всего два раза в неделю способно значительно увеличить шанс на долгожительство. Медики уверяют, что полезные микроэлементы и витамины, которые содержаться в красной и белой рыбе, значительно уменьшают риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, остановки сердца и наиболее распространенного типа инсульта (ишемического).

При этом люди должны больше употреблять рыбы именно жирных сортов, которые содержат в себе больше полезных Омега-3 кислот. Ученые выяснили, что употребление рыбы всего два раза в неделю – это верный путь к долгой жизни.