Учёные: Определён возраст повышения риска развития алкогольной и наркотической зависимости

Учёные из Монреальского университета в Канаде определили возраст повышения риска развития алкогольной и наркотической зависимости. По словам докторанта Шарля Рю, одного из авторов работы, для наркотиков, вроде марихуаны, это составляет 13-15 лет, а для спиртного – 17 лет. Исследование представили в Canadian Journal of Psychiatry.

Учёные обнаружили, что мальчики, которые начали употреблять марихуану раньше 15 лет, в 68 % случаев становятся полностью зависимы от наркотиков в свои 28. В ином случае, риск падает до 44 %. В более ранних исследованиях высказывались догадки об отношении наркотической зависимости к возрасту. Специалисты из Монреальского университета в Канаде подтвердили их, назвав и точные цифры.

Исследователи провели долгую работу, опрашивая 1030 жителей Монреала, родившихся в начале 80-х годов прошлого века. Они каждый год задавали вопросы о том, употреблялась ли марихуана, а также иные виды наркотических веществ. Параллельно с этим удалось выяснить и «опасный возраст» для алкоголя, как сообщает HotGeo. По данным экспертов, тем, кто начинал пить в 17 или раньше, в 28 уже было гораздо сложнее победить заболевание.