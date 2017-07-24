Учёные: Полный переход на возобновляемые источники энергии возможен

Группа учёных Технологического института Карлсруэ рассказали о возможности полного перехода человечества на возобновляемые источники энергии. Публикация специалистов в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews об 100% обеспечении электроэнергией при помощи ветрогенераторов и солнечных батарей.

В 2017 году специалист Бенджамин Хёрд рассказал о том, что полный отказ от традиционных источников энергии невозможен. Так как именно они предоставляют бесперебойное обеспечение электроэнергией, вне зависимости от погодных условий. Он отметил, что в зимний период может ощущаться нехватка ветра и солнца для различных регионов, что скажется на потребителях и предприятиях.

Профессор Том Браун, глава новейших исследований, рассказал, почему все эти заявления являются мифами и ничем не обоснованными фактами. Несомненно, погодные условия являются значимым фактором для стабильной работы энергосети, но существуют способы минимизации их воздействия. Развитие технологий позволит создать батареи, способные накапливать большое количество электричества, а общая стабилизация электрической сети позволит уменьшить потери при передаче. Для примера он рассказал об удачных инновациях в нескольких городах, где возобновляемые источники играют значимую роль в обеспечении жителей энергией.