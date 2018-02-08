Девушка-вейпер попал в больницу с пневмонией после 2 недель курения

18-летняя девушка-вейпер из Пенсильвании обратилась в больницу с симптомами затруднённого дыхания, а вскоре у неё обнаружили аллергический пневмонит.

Девушка, по её собственным словам, только начала курить электронные сигареты и занималась этим 2-3 недели. Через два дня после последней сигареты она обратилась к врачу с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и боль в груди. Доктор выписал ей антибиотики, но вскоре пациентке потребовался аппарат для искусственной вентиляции лёгких и трубки для откачивания жидкости из лёгких.

Позднее врачи установили диагноз пациентке, но определить точно причину такой реакции им пока не удалось Многие учёные уверены, что негативное воздействие на организм производят глицерин или пропиленгликоль, содержащиеся в вейпах. Именно они могли вызвать нездоровый ответ в организме девушки. Притом, этот случай является первым из подобных. Но врачи всё же настаивают, что курение в любой форме медленно убивает.