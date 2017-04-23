Учёные работают над созданием инструмента для диагностики проблем мочеиспускания

Американские учёные из Аризонского университета работают над созданием инструмента, позволяющим определить проблемы с мочеиспусканием. Они разрабатывают его с учётом того, что любой желающий сможет воспользоваться им в домашних условиях.

Инструмент будет направлен на обнаружение структуры уретры, заболевания, при котором пациент начинает испытывать серьезные проблемы при мочеиспускании. Сужение или блокировка мочеиспускательного канала в большинстве случаев возникает в результате травмы или инфекции, и может возникнуть у представителей обоих полов.

Доктор медицинских наук Мэттью Гретцер отмечает, что существующие на данный момент методы неудобны для пациентов, так как после лечения им требуется приходить в больницу для обследования. Специалисты работают над созданием нового способа диагностики. При помощи смартфона и специальных датчиков пациент сможет самостоятельно определить состояние, а также необходимость обратиться к врачу. Для доказательства своей теории они провели небольшой эксперимент, который показал, что при дальнейшем развитии метод может оказаться высокоэффективным.