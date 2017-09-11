Социолог сравнила запрет на пользование интернетом с принудительной задержкой развития

Социолог Эллис Кэшмор из Астонского университета в Бирмингеме сравнила запрет на пользование интернетом с принудительной задержкой развития. В своей книге Screen Society специалист утверждает, что риски от применения гаджетов сильно преувеличены.

По словам Эллис Кэшмор, современность так или иначе предполагает использование технологий. Если родители будут запрещать детям смартфоны, планшеты и ПК, это задержит их в развитии, не дав полноценно адаптироваться к реалиям этого мира. Социолог сравнила отсутствие доступа к гаджетам с поркой, как сообщает HotGeo.

По мнению эксперта, благодаря интернету дети социально развиваются. Также они учатся многому из того, что постоянно занятые на работе родители предоставить не могут. Социолог предложила наказывать отцов и матерей, запрещающих ребёнку бывать в Сети.