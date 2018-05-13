В США уфологи сняли на видео загадочный блестящий НЛО

Американские уфологи на территории штата Висконсин сняли на видео необычный НЛО, который буквально завис в небе. Видеоролик был размещен на видеохостинге и успел набрать популярность в Сети.

Охотникам за НЛО из США удалось отследить появление НЛО в небольшом городе Глен Флора, штат Висконсин. Эксперты утверждают, что на данную местность часто прилетают пришельцы, о чем неоднократно говорили местные жители. На этот раз уфологи издалека сняли на видео объект, который совершенно не двигался в небе.

На кадрах видно, что блестящий НЛО буквально осветил территорию, однако спустя несколько минут мгновенно испарился с неба. На данный момент ролик продолжает набирать популярность на YouTube.