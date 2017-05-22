Специалисты дали рекомендации по выбору лучшего солнцезащитного крема

Несмотря на богатый выбор средств для загара, не каждый крем поможет защитить кожу от солнечных ожогов. Американский дерматолог дала рекомендации, которые помогут выбрать лучший солнцезащитный крем и правильно его применять.

Мелисса Пилян напомнила о том, что человек поддаётся солнечному излучению ежегодно, а потому ему нужно позаботиться о своей коже не только летом, учитывая то, что современное солнце достаточно агрессивно. Она рассказала, что солнечный свет – радиационный, а потому он не только портит кожу, когда человек получает ожог, но и вредит ДНК в клетках кожи, что может вызвать рак.

Поэтому очень важно выбрать правильный крем для загара, уровень защиты которого будет выше 30 SPF, и он должен быть водостойким. Также дерматолог заявила, что большинство людей не правильно применяют крем, так как они наносят его сразу, а не за 30 минут до выхода на солнце, как это следует делать. Также стоит обновлять слой защитного крема после купания и физической нагрузки, если у человека наблюдается сильное потоотделение. Кроме этого, нужно использовать около 100 грамм за один раз и вновь наносить на кожу спустя два часа. Мелисса Пилян заверяет, что только с помощью данных советов человек сможет защитить себя от радиационных лучей.