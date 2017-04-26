Эксперты рассказали, что добавить в воду для профилактики диабета второго типа

Диабет второго типа является наиболее распространённой формой этого заболевания. Однако и от него можно уберечься, если ежедневно пить воду с натуральными добавками.

Людям, которым уже выставлен диагноз «диабет», врачи назначают особенную диету. Один из главных её пунктов касается напитков, разрешённых и запрещённых пациенту, с чем соглашаются многие эксперты. Однако и профилактика заболевания предполагает несколько изменить рацион.

Для предупреждения диабета необходимо не только часто пить воду, но и добавлять в неё огурец, рассказывают эксперты. Огурец богат витаминами К и С, а также калием. В нём содержится мало углеводов, да и вкус воды он сделает «особенным». Такой напиток будет полезен в любом случае. Если огурец не пришёлся по вкусу, его можно заменить на лимон. Этот же цитрусовый следует добавлять как в горячий, так и в холодный чай как можно чаще. Главное, не заменять натуральный продукт заводской химией.