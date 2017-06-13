Учёные рассказали, связана ли заразная зевота с уровнем сочувствия

Американские учёные из Техасского медицинского колледжа, взявшись за изучение заразности зевоты, пришли к неожиданным результатам.

Один из клинических экспертов исследования Мередит Уильямсон, призналась, что у учёных до сих пор нет ответа на то, почему зевота заразна для одних, но других оставляет равнодушными. Однако у исследователей имеются некоторые наблюдения, которые способны помочь другим учёным в будущем.

Так, ранее предполагалось, что у людей с высоким уровнем сочувствия возрастают шансы «заразиться» зевотой, что не нашло подтверждения в науке. Также интересно, что на этот процесс не реагируют люди среднего возраста и дети младше 4 лет, а также пациенты с шизофренией и аутизмом. Учёные склонны рассматривать феномен заразной зевоты, как подсознательное общение людей. Так они «соглашаются», когда им одновременно становится скучно или они устают. Другие известные теории о связи зевоты и каких-либо особенностей человека также не нашли научного подтверждения.