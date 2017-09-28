Специалисты рассказали о плюсах искусственного мяса

Специалисты уверены, что искусственное мясо может стать прекрасной заменой натуральному. Однако выгодным это может оказаться не во всех случаях.

Впервые искусственная говядина была представлена еще в 2013 году, но её цена составляла около 330 тысяч долларов. С развитием технологий её стоимость снизилась до 12 долларов, и будет уменьшаться с развитием технологии изготовления.

Специалисты Ханна Туомисто и Авит Рой отмечают, что для изготовления искусственного белка не потребуется больших площадей земли. А выращиваемые для этого бобовые и другие культуры полезно скажутся на почве, сохраняя питательные вещества в почве, что является большим плюсом. Для хранения искусственного мяса потребуется на 10 тысяч холодильников меньше, чем для такого же эквивалента натуральной говядины. Также при заморозке из него выделяется значительно меньше влаги.

Домашний скот создает 14,5% от всех газов, влияющих на парниковый эффект, что является значительной проблемой. Изготовление искусственного мяса позволит снизить эти показатели в несколько раз, хоть и превышают данные для обычного выращивания бобовых культур. Однако основная проблема подобных технологий кроется в увеличенном расходе воды, что может стать проблемой для содержания полей в дальнейшем.