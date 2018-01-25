Жители Китая обнаружили обломки инопланетного НЛО

Двое мужчин из юго-восточного Китая были шокированы, когда по дороге на работу на прошлой неделе обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата. Очевидцы заявили, что нашли часть НЛО, который потерпел крушение.

Сообщается, что двое мужчин рано утром на территории небольшого китайского города Учан, который расположен в провинции Фуцзянь, обнаружили удивительную находку. Мужчины заявили, что нашли настоящие осколки НЛО, которые, по их мнению, разбился в данной местности.

Ученые внимательно изучили обломки и рассказали, что на самом деле мужчины обнаружили редкую находку, но далеко не НЛО. Сообщается, что очевидцы нашли конус от ракеты Long March 4C, который использовался при запуске космического спутника.