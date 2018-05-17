Учёные: Высокопротеиновая диета повышает риск развития сердечной недостаточности у мужчин

Согласно результатами исследования, опубликованными в Circulation: Heart Failure, предпочитающие высокопротеиновую диету мужчины находятся в группе повышенного риска развития сердечной недостаточности.

Высокопротеиновая диета, то есть рацион с повышенным содержанием различных белков, может быть опасен для мужчин средних лет. В ходе исследования учёные разделили мужчин на 4 группы, зависимо от того, какой белок они употребляли чаще и в каком количестве. Так, любители белка животного происхождения и молочных продуктов повышали свои шансы на развитие сердечной недостаточности на 43% и 49% соответственно.

Мужчины, употреблявшие все виды источников белков, повышали риск на 33%, а питавшиеся растительным белком – на 17%. Притом важно отметить, что рыба и яйца никак не сказывались на появлении сердечной недостаточности. Учёные настаивают, что требуется ещё один этап тестирования, поскольку их результаты противоречат некоторым ранним работам. И в то же время они напоминают о важности специализированной консультации диетолога при смене своего рациона.