Доктор из Алабамы разработал новый способ удаления меланомы

Доктор Карлос Контрерас из Университета Алабама в Бирменгеме представил инновационный метод для борьбы с раком кожи. Благодаря небольшим хирургическим надрезам пациенты быстрее восстанавливаются после перенесённой операции.

К доктору обратилась Лиза Чаппелл, проживающая в городе Бирмингем, штат Алабама, которой поставили диагноз «меланома» в 2015 году. Стоит отметить, что она соответствовала всем критериям, из-за которых риск развития рака кожи увеличивается. Светлая кожа, родинки и рыжие волосы являются признаками повышенной подверженности солнечному свету.

Исследования показали, что меланома успела дать метастазы, которые распространились по лимфатическим узлам в области таза. При стандартной операции девушке бы потребовалось перенести большой разрез в брюшной полости, из-за чего время восстановления значительно увеличивается. Доктор Карлос использовал новый способ удаления меланомы, после которой пациенты идут на поправку значительно быстрее. 6 небольших разрезов помогли избавиться от рака, а Лиза отправилась домой на следующий день.

Специалисты отмечают, что при изменениях родинок и пигментации кожи незамедлительно следует обратиться к дерматологу, так как меланома может стать причиной быстрой смерти.