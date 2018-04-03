Новый физический эксперимент обнаружил частицу, которая не должна существовать

Специалисты из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Фермилаб) провели эксперимент, найдя одну странную частицу. Её существование отвергалось разными экспертами на протяжении десятилетий. Результаты работы опубликовали в Live Science.

Речь идёт о так называемых стерильных нейтрино – таинственных частицах, способных проходить через вещество без какого-либо взаимодействия с ним. Впервые их обнаружили в Лос-Аламосской национальной лаборатории ещё в середине 90-х годов прошлого века. Однако результат эксперимента признали не действительным, поскольку в дальнейшем стерильные нейтрино больше не находили.

Новый эксперимент под названием MiniBooNE, который был проведён в Фермилаб в 2018 году, снова поднял эту тему. Эксперты отмечают, что если с его помощью удастся доказать существование стерильных нейтрино, то это перевернёт все представления о физических моделях. Пока что итоги двух экспериментов рассматриваются, как странная аномалия, возникшая из-за нарушения условий.