Работа на горнолыжных курортах опасна для здоровья, предупреждают ученые

Сотрудники горнолыжных курортов подвергаются нешуточной опасности. Ученые института рака Хантсмена и университета штата Юты уверены: здоровье этих людей под угрозой.

Для предстоящих исследований волонтерами были взяты 394 работника горнолыжных курортов из штата Юта. Медицинские обследования, проведенные учеными, показали достаточно неутешительные результаты. У 10% обследуемых обнаружили легкую степень рака кожи, 30% были направлены на процедуру биопсии. Остальным предстоят дополнительные обследования.

Главную угрозу для здоровья сотрудников таит горное холодное солнце. Преобладающие на горных курортах низкие температуры, не рассеивают ультрафиолетовое солнечное излучение, поэтому возникает необходимость защиты кожи, как и при походе на жаркий пляж. В многочисленных рекомендациях по уходу за кожей отмечают предпочтение кремам, а не аэрозолям. Ко всему прочему необходимы выбирать наиболее экологически безопасные составы кремов.