Эксперты рассказали, нужно ли бояться ГМО в продуктах

Эксперты в сфере генной инженерии поведали потребителям, существует ли реальный вред от ГМО и возможно ли сегодня найти полностью «чистый» продукт.

Как рассказали специалисты, на прилавках до сих пор существуют нормальные продукты, которые не подверглись жёсткой обработке методами генной инженерии. Однако если потребитель решится перейти на такое «чистое и безопасное» питание, ему необходимо быть готовым платить за это большие деньги. Также следует знать свод правил, которые помогут отличить действительно «чистые» продукты.

В то же время средняя и низкая ценовая категория продуктов питания на 60-70% в среднем создана при помощи генной инженерии. Но бояться ярлыка «Содержит ГМО» не стоит. На самом деле современные популярные продукты средней цены не представляют угрозу обычному человеку и являются абсолютно безопасными. Но если у покупателя существует индивидуальная непереносимость компонентов, тогда ответственность ложится на него и его образованность, говорят эксперты. Остальные же находятся в полной безопасности при употреблении продуктов с ГМО.