Палеонтолог рассказал, почему важно сейчас искать динозавров в Китае

Один из самых известных палеонтологов мира Стивен Брусетт рассказал, настал ли «золотой век» для поиска останков динозавров и в каких странах нужно проводить масштабные раскопки.

Палеонтолог уверяет, что история развития и становления динозавров – пример и урок для человечества. Точное представление о том, как эти существа жили, формировались, эволюционировали, выживали и погибали на протяжении миллионов лет, демонстрирует человеку ошибки эволюции и пример взаимодействия животных и природы.

«Горячими» точками для поиска останков стали некогда закрытые или отстающие в палеонтологии страны: Аргентина, Монголия и Китай. Сегодня учёные находят рекордное количество останков - не частей скелета или след, а целых останков, - половина которых обнаружена в Китае.

Также к этим раскопкам следует привлекать технологии. Сканирование КТ уже помогло учёным узнать строение динозавров, а компьютерное моделирование позволило представить их размеры и внешний вид. Палеонтолог настаивает, что этими благами следует много и часто пользоваться.