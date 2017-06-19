Учёные бьются над разгадкой причины повышенного гемоглобина в крови

Учёные провели ряд экспериментов над семьёй финского спортсмена с чрезвычайно высоким уровнем гемоглобина и нашли причину данной аномалии в секреции почечного гормона ЭРО.

В 1990-х годах у финского лыжника, который выиграл несколько золотых медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх, так же был обнаружен показатель гемоглобина 22, что можно было объяснить лишь допингом. Однако медицинский осмотр более 30 членов его семьи показал, что все они имели повышенный уровень гемоглобина более 20 лет.

Учёным удалось выяснить, что повышенный гемоглобин в крови членов семьи финского спортсмена обусловлен врождёнными мутациями в гене почечного гормона ЭРО (эритропоэтин). Это состояние назвали «семейный эритроцинтоз».

Ожидалось, что такая мутация повлечёт за собой негативные последствия для здоровья семьи, но ни к каким болезням это не привело, их симптомы были достаточно распространёнными и лечились кровопусканием. Другие люди с семейным эритроцинтозом имеют более высокий риск сгустков крови и, соответственно, больше негативных последствий.

Как ни странно, в этом случае существует разница между тем, родился ли пациент с высокими уровнями гемоглобина или принимал допинг. Высокий уровень гемоглобина вместе с избытком ЭРО очень эффективно сказывается на их физических возможностях.