Водители, секретари, медсёстры: Учёные доказали смертельную опасность этих профессий

Согласно выводам шведских учёных, при поддержке коллег из калифорнийских университетов в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, водители общественного транспорта, работники заводов, секретари и медсёстры выбрали действительно опасную для жизни профессию. Об этом говорится в European Journal of Preventive Cardiology.

В течение нескольких лет шведские учёные проводили контрольные исследования над 13 000 респондентов. Ни один из них не имел историю сердечных заболеваний, но занимал одну из упомянутых должностей. В ходе исследований учёные доказали, что в 48% случаев у волонтёров обнаруживали фибрилляцию предсердий, или мерцательную аритмию, вызванную стрессом на работе.

Это нарушение ритма сердцебиения, характеризующееся слабостью, усталостью, легким головокружением и одышкой, которое чревато смертельным исходом. Это может также привести к инсульту. Исследователи отмечают, что в группе риска находятся все, чья работа сопряжена с постоянным стрессом, а также люди, в чьи обязанности входит постоянный контроль над рабочим процессом.