Ученые выяснили, как птицы пережили падение астероида, который убил динозавров

Новые исследования международных ученых проясняют то, как птицы смогли пережить падение огромного астероида, который убил всех динозавров на Земле. Результаты исследований были опубликованы в научном издании Current Biology.

Один из авторов исследования Дэниел Филд утверждает, что астероид, который погубил динозавров, организовал на Земле массовые лесные пожары, кислотные дожди, затянутую темноту и глобальное охлаждение поверхности. Однако выжить удалось лишь земным птицам, которые являются предками современных пернатых существ.

Дэниел Филд говорит, что 66 млн лет назад птицы были очень маленького размера и умели быстро летать. Однако когда упал астероид, выжили лишь те птицы, которые жили на земле. Только после того, как восстановилась природа, птицы снова вернулись на деревья.