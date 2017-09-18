Слепая женщина обрела зрение благодаря силе мысли

Милена Каннинг лишилась зрения в возрасте 30 лет из-за страшной инфекции головного мозга, но к 48 годам научилась воспринимать яркие движущиеся предметы.

Инфекция повредила часть мозга, которая отвечает за восприятие нервных импульсов и создание визуальной картинки, что и лишило женщину зрения.

В 48 лет Милена начала различать лучи солнца и двигающиеся предметы, но статические объекты ей сложно различать. Каннинг говорит, что время от времени жёсткая граница того, что она может видеть и что нет, расстраивает её. «На кого она похожа?» - удивляется Каннинг, когда смотрим прямо в лицо дочери.

Врачи долго не верили ей и списывали все на самовнушение, но вмешались нейробиологи из университета Западного Онтарио.

Медики не могут объяснить процессы, которые происходят в мозге Милены, но пришли к выводу, что мозг человека намного сложнее и функциональнее. Дальнейшие исследования данного феномена могут помочь вернуть зрение множеству слепых людей.